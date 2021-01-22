В Татарстане за 10 дней составили 1,5 тысячи административных дел на таксистов

С 11 по 20 января при проведении профилактической операции «Такси» Госавтоинспекция Татарстана проверила около 6 тысяч легковых такси. По итогам мероприятия на водителей составили 1,5 тысячи административных дел.

В ходе операции выявили пять фактов управления водителями такси в состоянии опьянения, в том числе возбуждено одно уголовное дело за повторное управление в нетрезвом виде, сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

С 11 по 20 января сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали шесть фактов управления такси водителями, которые лишены и не имеют права управления транспортом. Еще 47 фактов нарушений ПДД касались перевозки пассажиров и багажа лицами, не имеющими разрешения на осуществление данной деятельности.

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Также ГИБДД выявила 95 фактов управления легковыми такси в технически неисправном состоянии, из них 14 за управление автомобилем с техническими неисправностями рулевого управления и тормозов.

В Госавтоинспекции отметили, что работа по профилактике нарушений ПДД водителями легковых такси продолжится.

Профилактическая операция «Такси» затронула и Казань. Сотрудники Госавтоинспекции проверяли перевозку пассажиров и багажа легковыми такси без путевого листа и т.д.

Татьяна Демина