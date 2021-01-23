УНИКС в гостях разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в гостях обыграл «Нижний Новгород» (91:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающий рывок казанцы сделали в первой половине игры, оторвавшись в счете на 22 очка (51:29).

UNICS runs 21-0 in 2nd Q vs Nizhny Novgorod! pic.twitter.com/19BzwLuCTz — VTB League (@VTBUL) January 23, 2021

Самым результативным игроком встречи стал Джон Браун из УНИКСа, набравший 24 очка. Кроме этого в его активе 4 перехвата мяча и 6 подборов.

«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 66:91 (16:22, 13:29, 21:24, 16:16)

Самые результативные:

«Нижний Новгород»: Кейси Шеперд (14 + 6 передач), Евгений Бабурин (14), Артем Комолов (11).

УНИКС: Джон Браун (24 + 6 подборов), Айзея Кэнаан (16), Джамар Смит (11).