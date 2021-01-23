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УНИКС в гостях разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

22:25, 23.01.2021
УНИКС в гостях разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/nnbasket

УНИКС в гостях обыграл «Нижний Новгород» (91:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающий рывок казанцы сделали в первой половине игры, оторвавшись в счете на 22 очка (51:29).

Самым результативным игроком встречи стал Джон Браун из УНИКСа, набравший 24 очка. Кроме этого в его активе 4 перехвата мяча и 6 подборов.

«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 66:91 (16:22, 13:29, 21:24, 16:16)
Самые результативные:
«Нижний Новгород»: Кейси Шеперд (14 + 6 передач), Евгений Бабурин (14), Артем Комолов (11).
УНИКС: Джон Браун (24 + 6 подборов), Айзея Кэнаан (16), Джамар Смит (11).

СпортБаскетбол
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