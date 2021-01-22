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Суд приговорил доцента челнинского филиала КФУ к 4 годам условно за получение взяток от студентов

15:41, 22.01.2021
Суд приговорил доцента челнинского филиала КФУ к 4 годам условно за получение взяток от студентов
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Суд приговорил доцента челнинского филиала Казанского федерального университета (КФУ) Сергея Юрасова к четырем годам лишения свободы условно за получение взяток от студентов. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Общая сумма взяток составила 210 тыс. рублей. За деньги Юрасов способствовал сдачи студентами зачетов и экзаменов.

Свою вину доцент КФУ признал полностью. Приговор пока не вступил в силу.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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