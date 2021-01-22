Многодетные матери в Татарстане смогут выйти на пенсию досрочно

В 2021 году многодетные матери, воспитывающие трех и более детей, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по РТ Елена Полякова во время прямого эфира в Instagram.

С этого года в Татарстане реализуется проект по пенсионному обеспечению многодетных матерей. Мамы трех детей могут уйти на пенсию в 57 лет, мамы четырех детей — в 56 лет, а мамы пяти детей — в 50 лет.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что оформить в этом году досрочную пенсию могут медработники, работающие с ковидными пациентами.

Ольга Плешкова