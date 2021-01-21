Посещение больниц и купание в проруби: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 21 января

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин поделился фотографиями с собрания, которое проходило сегодня в Аппаковском сельском поселении.

Сегодня начальник Управления ГИБДД МВД по РТ, полковник полиции Ленар Габдурахманов прибыл с рабочим визитом Бугульминский район. Глава района Линар Закиров поделился видео по итогам встречи.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров поздравил долгожительницу из села Новое Ильмово Анну Маркову с днем рождения. Ей исполнилось 90 лет.

Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев искупался в проруби в честь православного праздника — Крещение.

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов посетил сегодня стационар центральной районной больницы и посмотрел, как проходит капремонт здания.