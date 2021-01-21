Галимова не прокомментировала акт прокуратуры о несоответствии наименования должности президента РТ закону

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что не может прокомментировать появившийся в Сети акт прокуратуры Татарстана, по которому наименование должности президента республики признано не соответствующим закону. Она отметила, что не уверена в достоверности этого документа.

«Что касается самой темы, о которой вы говорите, она абсолютно не нова. Что касается действий в отношении того предписания, о котором вы говорили, это исключительно прерогатива законодательной власти. Исполнительная власть этими изменениями не занимается», — отметила Галимова.

Фото: соцсети

Документ активно распространился в социальных сетях на этой неделе.