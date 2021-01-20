Жители Татарстана выбрали название нового телеканала для юго-востока республики

Фото: Максим Платонов (архив)

Новый телеканал, который планируется запустить на юго-востоке Татарстана, получит название «ЮВТ-24». Такое решение принято по результатам голосования в соцсетях, сообщают новости телеканала «Альметьевск ТВ».

Пользователям «ВКонтакте» и Instagram представили на выбор шесть вариантов: «Регион-Татарстан», «Холмы ТВ», «Альмефть ТВ», «Нефтянка ТВ», «Тат-Юг ТВ» и «ЮВТ-24».

Фото: Максим Платонов (архив)

Лидерами голосования, помимо победившего «ЮВТ-24», стали названия «Регион-Татарстан» и «Тат-Юг ТВ». Новый телеканал будет вещать для жителей Альметьевска, Бавлов, Бугульмы, Лениногорска и Заинска.

Подробнее о запуске компанией «Татмедиа» нового телевидения для юго-востока Татарстана читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина