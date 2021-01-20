В Казани открылась выставка, посвященная Минтимеру Шаймиеву

Фото: Элеонора Рылова

Сегодня на Казанской ярмарке открылась выставка, посвященная первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который сегодня отмечает день рождения.

В 26 залах представлены фото- и видеоматериалы, документы, книги, рассказывающие о жизни и деятельности первого президента республики. На открытии выставки побывал с председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие политики.

Фото: Элеонора Рылова

Самого Шаймиева на открытии не было в силу эпидситуации. Но, как заявила один из организаторов выставки — зампредседателя Госсовета, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, он ее обязательно посетит вместе со своими родными.

Фото: Элеонора Рылова

Экспозиция будет работать до 30 января.