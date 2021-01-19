В Татарстане мужчина получил 240 часов обязательных работ за спаивание несовершеннолетней

В Татарстане 58-летнему жителю Тукаевского района назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ за вовлечение 17-летней девушки в употребление спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сообщается, что в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района мужчина не раз вовлекал несовершеннолетнюю знакомую в употребление спиртных напитков.

Фото: прокуратура РТ

Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Свою вину он признал. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.



Ольга Плешкова