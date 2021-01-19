Mash: дворника из Нижнекамска, закидавшего снегом чужую машину, уволят

Фото: скриншот видео

В Нижнекамске управляющая компания уволит дворника из Нижнекамска, закидавшего снегом чужую машину. Об этом сообщает Mash.

Видео о том, как дворник убирает снег и кидает его на припаркованную рядом машину, появилось в соцсетях на прошедших выходных. Вскоре на ролик наткнулась хозяйка авто и потребовала от дворника объяснений.

Сегодня женщину пригласили в УК и пообещали ей уволить дворника, как только найдут ему замену. Ей предложили провести комплексную мойку машины, но она отказалась.