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Mash: дворника из Нижнекамска, закидавшего снегом чужую машину, уволят

16:15, 19.01.2021
Mash: дворника из Нижнекамска, закидавшего снегом чужую машину, уволят
Фото: скриншот видео

В Нижнекамске управляющая компания уволит дворника из Нижнекамска, закидавшего снегом чужую машину. Об этом сообщает Mash.

Видео о том, как дворник убирает снег и кидает его на припаркованную рядом машину, появилось в соцсетях на прошедших выходных. Вскоре на ролик наткнулась хозяйка авто и потребовала от дворника объяснений.

Сегодня женщину пригласили в УК и пообещали ей уволить дворника, как только найдут ему замену. Ей предложили провести комплексную мойку машины, но она отказалась.

Общество Татарстан
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