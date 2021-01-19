Казанский адвокат призналась в афере со «взяткой» 600 тысяч

В Пестречинский райсуд Татарстана направлено дело 43-летнего адвоката Вероники Богдановской из Казани. Ее обвиняют в покушении на мошенничество под предлогом передачи взятки, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Напомним, Богдановская была задержана сотрудниками ФСБ и Следкома после получения 600 тысяч рублей 12 октября 2020 года.

Как установили сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, адвокат представляла интересы клиента из Пестрецов по делу о побоях и хулиганстве. Первоначально он был арестован, но позже освобожден под домашний арест. Следователи полагают, что обвиняемая воспользовалась этим решением и сообщила клиенту, что изменение меры пресечения и исключение повторного водворения в СИЗО стоит денег и нужно передать через нее должностным лицам правоохранительных органов 600 тысяч рублей. По версии следствия, адвокат сообщила, что 100 тысяч в интересах клиента она уже передала из собственных средств.

Вот только арестант не поверил и сообщил о происходящем силовикам. После задержания Богдановская полностью признала вину. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным источников «Реального времени», Вероника Богдановская является супругой бывшего казанского адвоката Элика Абдрашитова, который уже отбывает 3-летний срок за покушение на мошенничество. У пары двое детей, младшему — 4 года.