В Татарстане сегодня выявлено 97 новых случаев коронавируса

В Татарстане сегодня выявлено 97 новых случаев коронавируса. Из них пять завозные, 92 — контактные. Госпитализировано 30 человек, 67 лечатся дома.

Среди заболевших один ребенок. Восьми пациентам от 18 до 30 лет. 32 пациентам от 30 до 50 лет, 23 — от 50 до 60 лет. В категории от 60 до 70 лет числятся 14 человек, от 70 до 80 — 11. Восьми заболевшим от 80 до 90 лет.

Фото: realnoevremya.ru

48 коронавирусных больных выявлены в Казани, 11 — в Набережных Челнах. Семь человек заболели в Пестречинском районе. По трое пациентов в Альметьевском, Апастовском, Буинском, Тукаевском районах. По двое заболевших в Бавлинском, Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Нурлатском районах. Единичные случаи в Аксубаевском, Арском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах РТ.

Таким образом, на 17 января в Татарстане зарегистрировано 14 832 случая COVID-19. Выздоровели 11 263 человека, в том числе 63 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова