Эксперт раскрыл условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что более 30 тысяч рублей ежемесячной пенсии в России смогут получать те граждане, которые до 2019 года получали примерно 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Прайм».

В этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Эксперт подчеркнул, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года очень мало. Дело в том, что на возможность получения такой пенсии влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства граждан страны.

Фото: realnoevremya.ru

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян — 17,5 тысячи рублей.

Во вторник в Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий чаще одного раза в год. Документом предлагается индексировать с 1 апреля социальные пенсии в случае, если рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума.



Татьяна Леухина