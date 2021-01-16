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Эксперт раскрыл условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей

16:46, 16.01.2021
Эксперт раскрыл условие для получения пенсии более 30 тысяч рублей
Фото: wikipedia.org

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что более 30 тысяч рублей ежемесячной пенсии в России смогут получать те граждане, которые до 2019 года получали примерно 25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Прайм».

В этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. Эксперт подчеркнул, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года очень мало. Дело в том, что на возможность получения такой пенсии влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства граждан страны.

Фото: realnoevremya.ru

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян 17,5 тысячи рублей.

Во вторник в Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий чаще одного раза в год. Документом предлагается индексировать с 1 апреля социальные пенсии в случае, если рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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