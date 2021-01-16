Число личных банкротств в Татарстане за год возросло почти вдвое

В 2020 году в Татарстане было вынесено 3 238 решений о введении процедуры реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,89 раз больше, чем годом ранее — тогда было введено 1 709 таких процедур, говорится в данных Федресурса.



Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году. Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — снизилась с 1,7% до 1,0%



За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по конец 2020 года несостоятельными стали уже 282 284 гражданина. В Татарстане за этот период было вынесено 7 117 решений о личном банкротстве.

Александр Артемьев