Синоптики Татарстана обещают метель, гололедицу и снежные заносы

В пятницу, 15 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен снег, местами сильный; в отдельных районах метель. Днем прогнозируется небольшой снег.

Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит 8—13 градусов ниже ноля. В Казани она составит от -10°С до -12°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -10°С до -13°С.

На дорогах гололедица, местами снежные заносы.