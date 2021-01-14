Елочный городок в Старо-Татарской слободе продолжит работать до конца января

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в Старо-Татарской слободе елочный городок продолжит работу до конца января, сообщает пресс-служба территории «Старый город».

15-метровая елка расположена на берегу озера Нижний Кабан в сквере по улице Зайни Султана рядом с мечетью «Аль-Марджани». Решение о продлении работы елочного городка до конца месяца принял префект «Старого города» Роберт Гарипов.

Фото: Ринат Назметдинов

Праздничное открытие елки у мечети «Марджани» в Старо-Татарской слободе смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина