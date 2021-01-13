Левые повороты под контролем

Фото: Предоставлено компанией Автодория

В декабре 2020 года в Казани заработала автоматическая фиксация нарушений при левом повороте и развороте в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Данный контракт был разыгран в конце прошлого года в Республике Татарстан. Победителем аукционов стала компания «Автодория», предложившая комплексы нового поколения.

Данные комплексы появились на дорогах Казани в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и нацелены в первую очередь на обеспечение безопасности и снижение показателей смертности на дорогах России.

Всего на дорогах Республики работает 241 комплекс фотовидеофиксации компании «Автодория». За прошедший год в Республике появилось 62 новых комплекса, среди которых 34 контролируют нарушения при левом повороте.

Сейчас комплексы работают на следующих пересечениях улиц:

г.Казань, перекресток пр.А.Камалеева-ул.Н.Жиганова, в направлении ТЦ«Мега» (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.А.Камалеева-ул.Н.Жиганова, в направлении ул.С.Ахтямова(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Победы-ул.Ак.Губкина, в направлении ул.Зур Урам(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань перекресток пр.Победы-ул.Дубравная, в направлении ул.Х.Мавлютова(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Победы-ул.Минская, в направлении ул.Ю.Фучика(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань перекресток пр.Победы-ул.Х.Мавлютова, в направлении ул.Дубравная(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Адоратского, в направлении ул.Ак.Лаврентьева(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Адоратского, в направлении ул.Ак.Лаврентьева(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Адоратского, в направлении ул.Четаева (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Бондаренко в направлении ул.Волгоградская(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Бондаренко в направлении ул.Четаева(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул Короленко в направлении ул.Волгоградская (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Мусина, в направлении ул.М.Чуйкова(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток пр.Ямашева-ул.Мусина, в направлении ул.Четаева (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Ак.Губкина-ул.Ак.Арбузова, в направлении ул.Аграрная(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Ак.Губкина-ул.Космонавтов в направлениииул.П.Лумумбы(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.А.Кутуя-ул.Гвардейская, в направлении ул.Аметьевскаямагистраль(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.А.Кутуя-ул.Гвардейская, в направлении ул.П.Лумумбы(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Бондаренко-пр. Ямашева в направлении ул.Короленко (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Бондаренко-пр.Ямашева в направлении ул.Меридианная (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Дубравная-пр.Победы, в направлении Оренбургского тракта(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул Короленко-пр.Ямашева в направлении ул.Ибрагимова (СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Лево-Булачная-ул.Г.Камала, в направлении ул.Астрономическая(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Ломжинская-пр.Победы, в направлении ул.Б.Касимовых(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Мамадышский тракт-ул.А.Аббасова, в направлении ЖК «Весна»(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Мамадышский тракт-ул.Б.Красная, в направлении ул.Трудовая(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Мамадышский тракт-ул.Н.Рахлина, в направлении ул.Школьная(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Право-Булачная-ул.Астрономическая, в направлении ул.Г.Камала(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Родина-пр.Победы, в направлении ул.Минская(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Ф.Амирхана-ул.М.Чуйкова, в направлении ул.Адоратского(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Ф.Амирхана-ул.М.Чуйкова, в направлении ул.Мусина(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Халезова-ул.Мира, в направлении ул.Парковая(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Х.Мавлютова-пр.Победы, в направлении ул.Ю.Фучика(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Чистопольская-ул.А.Бичурина, в направлении ул.С.Хакима(СТАЦИОНАРНЫЙ)

г.Казань, перекресток ул.Чистопольская-ул.А.Бичурина, в направлении ул.Четаева(СТАЦИОНАРНЫЙ)

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