Интерпол объявил двух россиян в розыск из-за взрыва в порту Бейрута

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Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, который произошел в августе 2020 года. Об этом сообщило агентство NNA.

Гречушкин — владелец сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus был Прокошев.

Фото: скриншот

Выгруженный шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа. Мощность взрыва составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Погибли около 200 человек, пострадали более 6,5 тысячи. Ущерб от взрыва в порту составил от $3 млрд до $5 млрд.



Татьяна Леухина