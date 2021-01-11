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В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19

11:20, 11.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в Татарстане зафиксировано 90 новых случаев коронавируса, из них два завозные, остальные — контактные. 23 человека госпитализированы, 67 получают лечение на дому.

В Казани выявили 52 новых случая COVID-19, в Набережных Челнах — девять, в Зеленодольском районе — пять. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 14 273 татарстанца.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 28 человек. Среди несовершеннолетних жителей Татарстана выявили один случай COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели за сутки 18 жителей Татарстана, всего 11 041 человек.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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