В среду ночью температура в Татарстане опустится до -33 градусов

Фото: Илья Репин (архив)

В ночь на вторник в Татарстане температура опустится до -27 градусов, а в ночь на среду — до -33 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра РТ.

Днем во вторник, 12 января, в Татарстане ожидается -22 градуса. В среду днем, 13 января, синоптики прогнозируют до -24 градусов.

Аномально холодная погода установилась во всем Поволжье. Так, в Нижегородской области ночью 12 января ожидается -28 градусов, а ночью 13 января — до -32 градусов. В Ульяновской области в ночь на 13 января синоптики прогнозируют 31—36 градусов мороза.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, сегодня в Татарстане температура днем будет колебаться от -14°С до -19°С. Ожидается облачная погода, днем небольшой снег.



Татьяна Демина