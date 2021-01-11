Путин поздравил Жапарова с избранием президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах в Киргизии. Накануне в стране завершилось голосование, и Жапаров набрал почти 80% голосов.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента... Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — цитирует обращение российского лидера RT.

Президент России выразил надежду, что новый президент Киргизии будет способствовать более тесному сотрудничеству двух стран и наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — добавил президент России.

Напомним, Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента Киргизии осенью 2020 года, после молниеносного переворота, случившегося в стране. Предыдущие власти республики осудили Жапарова за взятие заложника. Во время массовых протестов в Бишкеке после парламентских выборов сторонники Жапарова освободили его. Уже через несколько дней лидер стал главой правительства, а затем был назначен и.о. президента.