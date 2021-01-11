С начала года в Казани выпало 82% январской нормы осадков

Фото: Максим Платонов

В Казани с начала года выпало 27 мм осадков, что составило 82% от нормы января, сообщил сегодня председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Куляжев.

За прошлые сутки выпало 10 мм осадков, практически одна треть от нормы. По словам Куляжева, на улицы Казани выходило в среднем 600 единиц техники в сутки. Всего с начала сезона израсходовали 28 тыс. тонн противогололедного материала, вывезли 182 тыс. тонн снега.

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки вывезли 12 тыс. тонн снега. Более 70 единиц техники малой механизации и 400 дорожных рабочих убирали остановки и тротуары города.

