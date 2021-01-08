Экипажи «КАМАЗ-Мастер» заняли три первых места на 6-м этапе «Дакара»

Экипаж Айрата Мардеева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-Мастер», в пятницу стал победителем 6-го этапа ралли-рейда «Дакар-2021» в зачете грузовиков.

43-й по счету «Дакар» в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии. Трассу протяженностью 448 км Мардеев преодолел за 4 часа 8 минут 52 секунды, передает «Интерфакс».

Второе и третье места также заняли экипажи «КАМАЗ-Мастер»: Дмитрия Сотникова (отставание — 1 мин 8 сек) и Антона Шибалова (4 мин 49 сек).

Сотников продолжает лидировать в общем зачете (24 ч 26 мин 18 сек). На втором месте находится Шибалов (отставание +00:37:34). Замыкает тройку лучших Мардеев (+01:01:43).

В субботу на «Дакаре» день отдыха.

Накануне экипаж Андрея Каргинова уступил первое место на пятом этапе ралли. Это произошло из-за потери одной контрольной точки и необходимости заменить колеса.