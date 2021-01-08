Штурман Каргинова рассказал о потере лидерских позиций на пятом этапе «Дакара»

Штурман экипажа команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Мокеев рассказал, почему им с Андреем Каргиновым не удалось сохранить первое место на пятом этапе ралли «Дакар».

Он объяснил, что экипаж пропустил одну из контрольных точек, из-за чего получил штраф в 20 секунд.

«Это произошло в районе пятого-шестого километра, где очень много точек. Они разного уровня и калибра. Мы пропустили как раз скрытую точку, которая не открывается в GPS, к сожалению», — сказал штурман.

После этого экипаж потерял время при замене колес.