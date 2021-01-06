В России утвердили порядок работы сервиса для поступления в вузы

Правительство РФ утвердило порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Абитуриенты смогут с помощью портала госуслуг подать заявление о зачислении в вуз, загрузить необходимые документы. Подтверждать свои действия нужно будет с помощью электронной подписи. Образовательные организации будут работать с новым сервисом через программный интерфейс или личный кабинет.



Фото: kpfu.ru (архив)

Отвечать за работу портала будут министерства высшего образования и цифрового развития, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.



Сервис запустили в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 учебных заведений будут принимать документы онлайн, а с 2022-го система распространится на всю страну.

Ранее в Минобрнауки РФ рассказали о планах увеличивать количество бюджетных мест до 2024 года.



В России запланировали запустить цифровые госуслуги до 2021 года. В перечень услуг попали: трудовые отношения, социальная поддержка, медицинские справки и документы, земля под строительство, уведомление и обжалование штрафов онлайн, господдержка и регистрация бизнеса, поступление в вуз, рождение ребенка, утрата близкого человека, переезд в другой регион и так далее.



Татьяна Леухина