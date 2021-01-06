В Татарстане выявили 90 новых случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Из них — 3 завозных, 87 — контактных. 34 человека госпитализировано, 56 получают лечение на дому.

На 6 января в республике зарегистрировано 13 818 случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 20 пациентов, за весь период — 10 841.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане за первую неделю января на 18% ниже, чем в декабре. За неделю до Нового года в республике еженедельный темп прироста составлял 0,8%. Сейчас — 0,7%.



В республике под наблюдением находятся 1 558 контактных. За сутки проведено 9 454 теста. За эти дни несколько снизились объемы тестирования на COVID-19, пояснила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

В Татарстане стабильная ситуация по ОРВИ и гриппу. Так, случаев гриппа не зарегистрировано. Уровень заболеваемости ОРВИ по республике ниже эпидпорога на 30%.

Татьяна Леухина