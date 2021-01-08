Не пей вина, Гертруда: как избавиться от новогодней интоксикации

В разгар новогодних праздников многие люди незаметно для себя оказываются втянуты в эстафету поеданий салатов и потребления различных непривычных жидкостей. В этих условиях много кто чувствует неприятные симптомы желудочного негодования (иногда к этому добавляется еще и печень, да и общее состояние не вселяет радости). «Реальное время» решило выяснить, что может помочь преодолеть симптомы интоксикации.

1. Есть меньше и не налегать на салаты

В традиции празднования нового года в России — обильная еда, в особенности частый гость на новогодних праздниках — салаты. Салаты эти, правда, отнюдь не легкие — в состав стандартных «оливье» и «крабового» чаще всего добавляют майонез. Пищу эту назвать полезной едва ли можно, а непосредственно майонез еще и имеет свойство быстро портиться. Тем не менее салатов готовят столько, что, даже если они не придут в негодность, есть их все равно будут несколько дней подряд. Поэтому совет номер один — перестаньте есть салаты. Стоит как можно раньше перейти на более полезную пищу. А в идеале — отказаться от тяжелой еды и в новогоднюю ночь. «Оливье» и прочие вариации с майонезом можно заменить салатами из средиземноморской кухни — благо сейчас «летние» овощи доступны.

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2. Пейте больше жидкости

Совет универсальный, касающийся как непосредственно употребления алкоголя, так и последствий этого употребления. Считается, что, например, если вы пьете вино — то количество воды, которое вы выпьете, должно соответствовать количеству выпитого вина. В общем и целом воду можно заменить и другими безалкогольными жидкостями, но обычная вода все же лучше.

Если же утро после алкогольного безумства застало вас врасплох — начните пить воду в большом количестве, но небольшими глотками. Употребление жидкости — универсальное средство при любом отравлении (которым, по сути, и является похмелье). Лучше пить минеральную воду, но если с ней не складывается — то подойдет, например, и чай или сок.

3. Аспирин — всему голова

Еще одно средство, которое поможет справиться с похмельем, — простой советский аспирин. Точнее, ацетилсалициловая кислота (аспирин — лишь зарубежное торговое название этой кислоты) — дешевая и действенная.

Считается, что с алкоголем лучше не сочетать никакие лекарства — это действительно так. Однако тут поможет другое — аспирин лучше выпить заранее, еще до начала употребления алкоголя. А потом выпитую таблетку можно повторить уже наутро, если вашу дозу вы все-таки рассчитали плохо, ну или если организм неожиданно плохо воспринял празднование.

4. Начните больше двигаться

Одно из самых лучших действий против последствий застолий — движение. Если на протяжении нескольких дней вы ездили из гостей в гости, постоянно сидя за столом, — то настало время двигаться. Для начала можно сходить прогуляться по городу, при этом стараясь в основном именно ходить пешком, а не ездить на машине. Попробуйте и зимние виды физической активности: среди них — лыжи и коньки. Свежий воздух и движение улучшает обмен веществ, да и в целом приводит организм в тонус.

Фото: pxhere.com

5. Завязывайте с празднованием

Праздники праздниками, но надо и меру знать. Совсем не обязательно все первые 10 дней года отмечать наступление 2021-го и провожать 2020-й. Откройте картографические сервисы, сайты РЖД и авиакомпаний, прикиньте, куда можно съездить. Около каждого города найдется много мест, куда в обычное время «не доходят руки» съездить.

Можно заняться и другими делами, на которые не находится времени: посмотреть новые сериалы, почитать книги. Можно заняться и самообразованием — сервисов с бесплатными курсами сейчас очень много. Новое — лучший способ отметить новый год и наметить на него планы.

Максим Матвеев