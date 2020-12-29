Метеоролог рассказал, сколько должно быть снега по норме в Татарстане

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, сколько снега должно быть по норме в Татарстане.

По его словам, высота снега должна быть около 23—24 см, а сейчас на метеоплощадках — 18 см. Осадки, которые выпали в эти выходные, приблизили республику к норме по снегу. Напомним, в субботу выпало 11 см осадков, а в воскресенье — 4 см.

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Аухадеев также заявил, что климат Казани потеплел на полградуса.