Метеоролог рассказал, сколько должно быть снега по норме в Татарстане
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, сколько снега должно быть по норме в Татарстане.
По его словам, высота снега должна быть около 23—24 см, а сейчас на метеоплощадках — 18 см. Осадки, которые выпали в эти выходные, приблизили республику к норме по снегу. Напомним, в субботу выпало 11 см осадков, а в воскресенье — 4 см.
Аухадеев также заявил, что климат Казани потеплел на полградуса.Общество Татарстан
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