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В Татарстане предложили запретить цирки с животными

13:56, 15.11.2019
В Татарстане предложили запретить цирки с животными
Фото: pxhere.com

Депутат Агрызского городского совета Марсель Шахмин предложил запретить в Татарстане цирки с животными.

Он напомним, что в настоящее время обсуждается тема запрета цирковых представлений с животными.

«Татарстан может стать одним из первых субъектов, который принял такое решение», — обратил внимание депутат.

По словам Шихмина, выдвинуть данную инициативу перед председателем Госсовета РТ и депутатским корпусом предложила молодежь. Он уточнил, что местные жители активно поддерживают тему защиты животных, а также экологии, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор будет наделен правом контролировать обращение с животными в культурно-зрелищных целях. Также ведомство будет осуществлять лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

ОбществоКультура Татарстан
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