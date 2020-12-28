Новости общества

06:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается туман, снег и до -10 градусов

05:29, 28.12.2020
Сегодня в Татарстане ожидается туман, снег и до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 28 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами днем снег. Утром туман. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -6 до -8 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -5°С до -8°С.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем