Сегодня в Татарстане ожидается туман, снег и до -10 градусов

В понедельник, 28 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами днем снег. Утром туман. На дорогах гололедица.



Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -6 до -8 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -5°С до -8°С.



Татьяна Леухина