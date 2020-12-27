В начале следующей недели в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями

В начале следующей неделе, 28 и 29 декабря, в Татарстане не ожидается существенных осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 28 декабря, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Во вторник, 29 декабря, синоптики прогнозируют в Татарстане облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром температура будет колебаться от -16 до -21 градуса, при прояснениях до -25 градусов. Днем ожидается -13..-18 градусов.

28 и 29 декабря на дорогах в республике возможно образование гололедицы.

Татьяна Демина