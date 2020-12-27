На трассе М-7 машина насмерть сбила человека, пытаясь не столкнуться с другим автомобилем

Сегодня ночью на на 911-м км трассы М-7 сбили человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

Установлено, что водитель Volkswagen Polo двигался по крайней левой полосе в сторону Уфы, и во избежание столкновения с остановившимся ВАЗ-21154, выехал на разделительную полосу, где наехал на пешехода 1996 года рождения. На его одежде не было световозвращающих элементов. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.

Что касается причины остановки отечественного автомобиля на трассе, то у него во время движения произошло падение перевозимого груза. В связи с этим водитель остановился на крайней левой полосе проезжей части и вышел из автомобиля для того, чтобы подобрать груз.



Ранее на 923-м километре автодороги М-7 на территории Рыбно-Слободского района Mercedes насмерть сбил женщину, которая шла посередине проезжей части.

Напомним, из-за метели на трассах ограничили движение автобусов и большегрузов.