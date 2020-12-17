В Татарстане на трассе М7 водитель «мерседеса» насмерть сбил женщину

Сегодня вечером на 923-м километре автодороги М-7 на территории Рыбно-Слободского района автомобиль «мерседес» насмерть сбил женщину, которая шла посередине проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:00. Водитель иномарки ехал со стороны Казани в сторону Елабуги. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: pixabay.com

В минувшую субботу на 16-м километре дороги Верхнее Алькеево — Верхнее Колчурино иномарка сбила насмерть женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.



Татьяна Леухина