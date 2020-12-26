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Из-за аварии на водопроводе в Казани перекрыли улицу Бигичева

16:32, 26.12.2020
Из-за аварии на водопроводе в Казани перекрыли улицу Бигичева
Фото: kzn.ru

В Казани перекрыли движение автомобилей по улице Бигичева. Об этом сообщается на портале исполкома.

Неудобства связаны с проведением аварийных работ на водопроводе на пересечении улиц Бигичева и Сахарова. Коммунальщики планируют завершить работы ориентировочно до 6.00 27 декабря.

До завершения работ холодной воды не будет в домах по ул. Бигичева, 3а, ул. Вагапова, 3, 9, ул. Сахарова, 16, 18, 22, 22а, 24, 24а, сообщает МУП «Водоканал».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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