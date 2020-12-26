Руководитель Гидрометцентра Саратовской области погиб в ДТП

Руководитель Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в ДТП сегодня утром. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла у поворота на село Александровка Заводского района Саратова. Автомобиль, на котором ехал Болтухин, — Suzuki Grand Vitara столкнулся с КАМАЗом.

Михаил Болтухин возглавлял Гидрометцентр региона с 1987 года.