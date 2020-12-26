Врачи рассказали, что должно быть в «новогодней аптечке» россиян

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

В «новогодней аптечке» россиян должны быть два основных лекарства — аспирин и сорбенты. Об этом RT рассказали доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа.

«Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», — сообщила терапевт.

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Она также обратила внимание, что в новогодние праздники следует уделить повышенное внимание состоянию крови, не допуская ее сгущения.

Косенков порекомендовал россиянам в Новый год отказаться от злоупотребления шампанским, газировкой и мясом, чтобы избежать проблем с печенью и поджелудочной железой.

Ранее прокуратура Татарстана запустила горячую линию по доступности медпомощи и лекарств.

Татьяна Демина