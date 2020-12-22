Главный токсиколог Минздрава РТ: «Человек не знает той дозы алкоголя, на которой стоило бы остановиться»

Главный токсиколог Министерства здравоохранения РТ, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина назвала ошибки при употреблении алкоголя. Первое — незнание допустимой дозы.



«При злоупотреблении алкоголем опасно еще то, что человек, скажем так в кавычках, не знает той дозы, на которой стоило бы остановиться. Ведь у употребления алкоголя причина какая — это расслабиться, наверное, большинство хочет получить удовольствие от времяпрепровождения с друзьями и близкими в кругу за столом. Возможно, какая-то минимальная доза и нужна, но многие почему-то обходятся без алкоголя, точно так же замечательно проводят время с близкими», — сказала Насибуллина.

Еще одна ошибка — несовершеннолетние, употребляя пиво и шампанское, не думают, что это приведет к какому-либо нарушению здоровья.

Главный нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева также заявила, что при злоупотреблении алкоголем могут обостряться хронические заболевания, в том числе те, о которых человек даже не подозревал.