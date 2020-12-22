Минздрав Татарстана: Новый год является рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем
Новый год является рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Ситуацию также усугубляет продолжительность новогодних каникул, заявила главный нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.
«Всем известно, что алкоголь крайне токсичен для организма, и если человек выпивает одну-две рюмки, наступает эйфория и легкое опьянение. Затем следует вторая стадия, гораздо менее приятная, которая сопровождается потерей самоконтроля, нарушением координации, неадекватным поведением, и уже на этом этапе можно прекратить употребление алкоголя. Но зачастую люди продолжают злоупотреблять, и наступает опасная для здоровья третья стадия, токсическая, которая характеризуется невозможностью передвигаться самостоятельно, потерей сознания, рвотой, судорогами. И если алкоголь в малых дозах действует эйфоризирующе, то уже с увеличением дозы наступает возбуждение, гиперактивность, а в больших дозах может наступить седативный эффект и может наступить кома. Человек на улице может уснуть, оказаться в неблагоприятных условиях и получить состояние обморожения», — отметила врач.
По ее словам, также могут обостряться хронические заболевания, в том числе те, о которых человек даже не подозревал: «Иногда печальными исходами являются инфаркты, инсульты, острые панкреатиты, а иногда и скоропостижная смерть. Чаще всего это связано с тем, что люди употребляют некачественный алкоголь, злоупотребляют, употребляют длительное время».
Ранее в Минздраве России сообщили, что безопасной дозы алкоголя не существует.Общество Татарстан
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