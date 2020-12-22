Минздрав Татарстана: Новый год является рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем

Фото: Максим Платонов

Новый год является рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Ситуацию также усугубляет продолжительность новогодних каникул, заявила главный нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

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«Всем известно, что алкоголь крайне токсичен для организма, и если человек выпивает одну-две рюмки, наступает эйфория и легкое опьянение. Затем следует вторая стадия, гораздо менее приятная, которая сопровождается потерей самоконтроля, нарушением координации, неадекватным поведением, и уже на этом этапе можно прекратить употребление алкоголя. Но зачастую люди продолжают злоупотреблять, и наступает опасная для здоровья третья стадия, токсическая, которая характеризуется невозможностью передвигаться самостоятельно, потерей сознания, рвотой, судорогами. И если алкоголь в малых дозах действует эйфоризирующе, то уже с увеличением дозы наступает возбуждение, гиперактивность, а в больших дозах может наступить седативный эффект и может наступить кома. Человек на улице может уснуть, оказаться в неблагоприятных условиях и получить состояние обморожения», — отметила врач.

По ее словам, также могут обостряться хронические заболевания, в том числе те, о которых человек даже не подозревал: «Иногда печальными исходами являются инфаркты, инсульты, острые панкреатиты, а иногда и скоропостижная смерть. Чаще всего это связано с тем, что люди употребляют некачественный алкоголь, злоупотребляют, употребляют длительное время».

Ранее в Минздраве России сообщили, что безопасной дозы алкоголя не существует.