RT стал лучшим диджитал-брендом из России по версии Webby Awards 2020

Телеканал RT возглавил список компаний, благодаря победам которых Россия впервые вошла в рейтинг самых успешных стран в диджитал-сфере по итогам года — International Webby Winner Index. RT в этом году взял две высшие награды Webby Awards, а также дважды становился финалистом премии. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Так, документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица» завоевал в мае People's Voice Award в двух категориях — «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съемка» и «Новости». Он приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

А AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, созданного к столетию со дня расстрела царской семьи, в апреле 2020 года вышла в финал в категории «Лучшее использование дополненной реальности».

