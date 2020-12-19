Минниханов разрешил повысить плату за коммунальные услуги в Татарстане на 7,4%

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, устанавливающий максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги. Согласно документу, в июле тарифы за ЖКУ могут вырасти сразу на 7,4%.

В первой половине года плата за коммуналку не изменится, следует из соответствующего приложения к документу. Однако с 1 июля коммунальщики смогут поднять тарифы.

В крупных муниципалитетах республики предусмотрен предельный индекс в 7,4%. Например, в Казани, Набережных Челнах, Агрызе или Апастово. В большинстве сельских поселений разрешено поднять тарифы на 4,4%.

Напомним, в прошлом году предельный индекс составил 4%, тарифы поднимались с июля, как и в предыдущие годы, кроме 2019-го, когда плата выросла в январе на 1,7% и в июле на 2,4%.