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Минниханов установил максимальные индексы роста тарифов ЖКУ

15:09, 16.12.2019 2
Минниханов установил максимальные индексы роста тарифов ЖКУ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил максимальные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Согласно указу, в первой половине года плата за ЖКУ не будет меняться, а с 1 июля она может быть повышена не более чем на 4%.

Документ подписан 14 декабря. Кроме самих цифр в указе подробно расписано обоснование повышения тарифов.

Напомним, что в 2019-м тарифы выросли в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. До этого плата за коммуналку повышалась раз в год на 4%.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:21
    уважаемый президент. УК Солнечный город начисляет очень очень много плату зо ОДН по теплу. помогите пожалуйста. за однушку платили за ноябрь тепло 1900 руб. из них 900 ОДН. директору УК не достучиться.
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  • Анонимно 15:30
    согласны УК Солнечный город бухгалтер такие цифры начисляет просто кошмар. она всегда говорит у вас долг. и главное никак не докажешь что долга нет. Жилинспекция тоде не помагает . одни отптски
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