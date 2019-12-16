Минниханов установил максимальные индексы роста тарифов ЖКУ

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил максимальные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Согласно указу, в первой половине года плата за ЖКУ не будет меняться, а с 1 июля она может быть повышена не более чем на 4%.

Документ подписан 14 декабря. Кроме самих цифр в указе подробно расписано обоснование повышения тарифов.

Напомним, что в 2019-м тарифы выросли в январе на 1,7% и в июле на 2,4%. До этого плата за коммуналку повышалась раз в год на 4%.