В Казани построят частный промышленный парк на Мамадышском тракте

Казанский бизнесмен Андрей Генсен, покинувший несколько лет назад должность топ-менеджера в крупной компании ради собственного дела, запускает с партнерами большой промышленный парк на Мамадышском тракте. Он займет территорию площадью 56 гектаров.

По словам Козманова, местоположение, транспортная доступность очень хорошие уже сегодня, но в ближайшей перспективе эта локация может стать даже уникальной благодаря расположению между двумя магистралями — Мамадышским трактом и проектируемым сейчас Вознесенским трактом. Эти две магистрали связывает дорога, удачно проходящая через участок.



Общий объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, в основном это затраты на инженерную инфраструктуру, дороги, сети. На первом этапе, весной, вложения составят примерно третью часть от этой суммы. На окупаемость проект должен выйти в 2023 году, а общий срок реализации по плану составит 5—7 лет.

Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова