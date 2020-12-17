Синоптики Татарстана обещают метель в пятницу и до -30°С в воскресенье и понедельник

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Они прогнозируют метель на завтра и резкое похолодание в последующие дни.

В пятницу, 18 декабря, в Татарстане ожидается неустойчивая погода. При прохождении фронтальных разделов северного циклона прогнозируется снег, утром и днем местами метель и усиления ветра до 15 м/с. Ночью температура не опустится ниже -9°С, днем будет колебаться в пределах от 0°С до -5°С.

В субботу северо-западный антициклон принесет в республику холодный арктический воздух. Осадки прекратятся. Ночью похолодает до 16—21 градуса мороза, а при прояснениях до -26°С. Днем термометры покажут от -13°С до -18°С.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

20 и 21 декабря влияние антициклона сохранится, осадки маловероятны. Ночью метеорологи обещают мороз в пределах 20—25 градусов ниже ноля, но при прояснениях температура может опуститься и до -30°С. Днем она будет колебаться в пределах 15—21 градусов мороза.

Во вторник предполагается такая же холодная погода, разве что максимальный холод будет не таким: -28°С. На дорогах сохранится гололедица.