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Путин прокомментировал санкции США против Чечни и России

15:42, 17.12.2020
Путин прокомментировал санкции США против Чечни и России
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-конференции поделился мнением, почему США «придумывает» санкции в отношении Чечни. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров защищает интересы всей страны, поэтому в отношении него так активно вводятся санкции.

«Некоторые мои соратники даже обижаются, когда в отношении них не вводят санкции», — обратил внимание глава государства.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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