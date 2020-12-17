Путин прокомментировал санкции США против Чечни и России

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-конференции поделился мнением, почему США «придумывает» санкции в отношении Чечни. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров защищает интересы всей страны, поэтому в отношении него так активно вводятся санкции.



«Некоторые мои соратники даже обижаются, когда в отношении них не вводят санкции», — обратил внимание глава государства.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

