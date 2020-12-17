В Нижнекамске открылась выставка новогодних игрушек советской эпохи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ледовом дворце «Нефтехимик» состоялось открытие выставки новогодних игрушек эпохи советских, военных лет. Раритетные экспонаты в дар музею боевой славы поискового отряда «Нефтехимик» передал частный коллекционер, который пожелал остаться инкогнито. Сотрудники музея при поддержке руководства ПАО «Нижнекамскнефтехим» решили сделать в преддверии Нового года горожанам подарок — выставить игрушки на всеобщее обозрение.



— Эта выставка больше подойдет для взрослого поколения. Придя сюда с детьми, родители смогут окунуться в свое детство, вспомнить о своих новогодних праздниках, о своих игрушках. Мы выражаем слова благодарности генеральному директору АО «ТАИФ» Руслану Альбертовичу, а также частному коллекционеру, который не захотел называть свое имя, за уникальную возможность показать нижнекамцам эти экспонаты, — сказала командир поискового отряда «Нефтехимик», руководитель музея Ольга Ланцова.

Оформить выставку постарались в стиле советского периода: установить витрины тех лет, разместить исторические фотографии и информацию о традициях, обычаях и истории создания игрушек, чтобы зрители смогли полностью погрузиться в эпоху прошлого.



Игрушки, представленные на выставке, выпущены с 1920 по 1960 годы. Некоторые экспонаты сохранились со времен Великой Отечественной войны. Один из таких — плюшевый медвежонок, хозяйкой которого была девочка Варя из Сталинграда. Переправляясь через Волгу, вся ее семья погибла под бомбежками. Сирота выросла в детском доме, даже став его директором, никогда не расставалась с любимым медвежонком.

— Выставку полезно посетить, как подрастающему поколению, так и людям постарше, чтобы вспомнить забытое детство. У меня всплыли самые приятные воспоминания о том, как мы встречали Новый год с родителями, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. По его словам, среди экспонатов он увидел игрушки, которыми в детстве украшал новогоднюю елку в кругу семьи.

— Подхожу к стенду, смотрю, стоит старенький Дед Мороз. У меня в детстве такой был. Сейчас этим игрушкам практически 70 лет. У нас есть уникальная возможность посмотреть на эти игрушки, вспомнить нашу историю, наше детство, — поделился впечатлениями от увиденного заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Выставка новогодних игрушек эпохи советских, военных лет будет работать в фойе здания «Ледового дворца» до конца школьных каникул, в будние дни с 8.00 до 18.00, а в дни хоккейных матчей с 8.00 до 15.00. Посетить ее может каждый желающий, вход бесплатный.

