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Путин прокомментировал заявление о новой «холодной войне» России и Запада

15:29, 17.12.2020
Путин прокомментировал заявление о новой «холодной войне» России и Запада
Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции заявил, что по сравнению с Западом «мы белые и пушистые».

«Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?» — задал ответный вопрос глава государства.

Он сообщил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. По его словам, это касается и присоединения Крыма к России. Путин отметил, что это было демократическое решение.

«Хочется сказать слова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно», — заключил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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