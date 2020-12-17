Путин прокомментировал заявление о новой «холодной войне» России и Запада

Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции заявил, что по сравнению с Западом «мы белые и пушистые».

«Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?» — задал ответный вопрос глава государства.



Он сообщил, что чувствует ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. По его словам, это касается и присоединения Крыма к России. Путин отметил, что это было демократическое решение.

«Хочется сказать слова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно», — заключил Путин.



«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

