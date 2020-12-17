Путин рассказал, как Россия будет выходить из «коронакризиса»

Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал о перспективах выхода отечественной экономики из «коронакризиса».



По словам главы государства, пострадали от коронавируса прежде всего сфера перевозок, розничная продажа непродовольственных товаров и сфера услуг (фитнес-центры, рестораны, кафе и т.д.).

Власти для поддержки пострадавших отраслей перенесли все платежи (кроме НДС), несколько раз выдавали грант, предоставили кредиты под нулевую ставку и т.д.

Путин напомнил о льготной ипотеке для граждан. По словам президента, в целом на поддержку всех сфер и субъектов государство выделило беспрецедентную сумму — 4,6 трлн рублей (4,5% ВВП страны).

Выход из кризиса, по словам Путина, будет зависеть от того, как страна будет справляться с распространением коронавируса, в частности от массовой вакцинации.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

