Путин высказал свое отношение к ситуации с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции рассказал о своем отношении к ситуации с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
«Он представитель известной партии. Партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения, он лояльный к федеральным властям был человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался как руководитель региона», — заявил Путин.
«Обвинения в его адрес очень тяжелые, как члену ОПГ, который занимался в том числе устранением конкурентов, речь идет об убийствах людей, это серьезные обвинения», — отметил глава государства.
Следствие работает, добавил Путин.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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