Путин прокомментировал заявление о том, что в России стало сложно жить

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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции прокомментировал заявление журналистов о том, что в стране стало сложно жить, в частности из-за роста цен на продукты питания.



«Ситуация сложная... когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием ряда производств, ростом безработицы, снижением уровня доходов населения — это не пустые слова, не проходная вещь, мы это видим и понимаем», — заявил Путин.

План у властей России есть: во-первых, к 2030 году уйти с 13,5 до 6,5%, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. «Мы должны исходить из реалий», — отметил глава государства.

Где-то цены растут объективно, но где нет, там это не может вызывать соответствующей острой реакции: «Это меня задело», — заявил Путин.

Он напомнил, что в 2000 году за чертой бедности жили 29%.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

