В России скоро вступят в силу изменения правил оплаты наличными

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, как изменится система оплаты наличными в России после поправок к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», вступающих в силу 10 января.



Операции по анонимным счетам исключены из перечня контроля, исключены платежи через небанковские организации и обмен денежных знаков. Контроль будет осуществляться за наиболее специфичными операциями для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.

Ожидается, что данные меры устранят лазейки для ведущих двойную бухгалтерию компаний. Поправки усилят контроль за операциями по лизингу или с наличными более чем на 600 тыс. рублей.

«Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Все остается так, как сейчас. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД», — приводит слова эксперта Life.

Фото: realnoevremya.ru

Еще будут контролировать почтовые переводы от 100 тыс. рублей и больше. Будут проверять снятие наличных, снятых с баланса мобильного телефона более чем на сто тыс. рублей. Под контроль попадают и безналичные сделки с недвижимостью на более чем три миллиона рублей.

Ранее «Реальное время» публиковало материал об ожидающих российских предпринимателей нововведениях, вступающих в силу в декабре.